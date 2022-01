Allegri: “La Roma ha ottime individualità e Mourinho la preparerà al meglio. Per noi saranno importanti i cambi”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma di Mourinho: “Partita difficile e complicata, con la Roma che ha ottime individualità. Mourinho, dopo la sconfitta di Milano, preparerà al meglio la partita. È un altro scontro diretto”. Sulla rosa bianconera: “Valuterò oggi la squadra perché ci son stati dei cambi. Qualcuno ha giocato un po’ di più. L’altra sera siamo stati meno brillanti perché abbiamo lavorato in settimana sulle gambe, ma ce lo ritroveremo più avanti. Dipende oggi dalle condizioni di Chiesa, come sta Paulo. Bernardeschi ha giocato tanto, abbiamo fuori Alex Sandro, torneranno a disposizione Kaio, Pellegrini e Chiellini. Domani saranno importanti i cambi, dovrò dividere la partita”.

FOTO: Twitter Juventus