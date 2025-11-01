Allegri: “La Roma è meritatamente al primo posto. Dybala? Le sue qualità tecniche non le scopriamo ora”

01/11/2025 | 12:28:29

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

“Nkunku centravanti? Secondo me lo può fare, così come lo può fare Leao o come si può giocare con due attaccanti che svariano. Se la Roma può rimanere in vetta? Stanno facendo molto bene e sono meritatamente al primo posto, ha subito 4 gol e ti dà l’occasione di poter segnare sempre. Se resterà in cima fino alla fine non lo so perché il campionato è lungo e la classifica è corta. Come fermare Dybala? Le sue qualità tecniche non le scopriamo ora. È arrivato a Torino a 21 anni ed è cresciuto molto. Ha una media realizzativa molto alta, sa giocare a calcio e quando tira in porta difficilmente sbaglia”.

