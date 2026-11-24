Allegri: “La qualificazione del Napoli si deciderà nelle ultime tre, solo uno stupido non lo avrebbe capito”

24/11/2026 | 20:19:24

Le parole di Max Allegri a Sky Sport prima della sfida contro il City: “Cerchiamo di recuperare qualche giocatore che è fuori. Giochiamo ogni 3 giorni ed è sempre difficile. Stasera partita bellissima da giocare. Bisogna essere realisti nelle cose e guardare i calendari: solo uno stupido non avrebbe capito che il Napoli si sarebbe giocato la qualificazione nelle ultime 3 partite. Capisco l’identità e tutte queste belle parole, ma la realtà è diversa. Stasera conta fare una bella partita contro una squadra forte”.

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