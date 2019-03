Allegri: “La partita con l’Atletico ha pesato. Questa sconfitta ci sveglia, ora…”

Dopo la prima sconfitta in campionato rimediata dalla Juventus contro il Genoa, il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfono di Dazn: “Ha pesato la partita con l’Atletico, certamente. Quando eravamo in controllo della gara abbiamo preso il primo gol e poi il secondo in contropiede. Prima o poi la sconfitta sarebbe dovuta arrivare e per fortuna è arrivata ora, così ci riposiamo durante la sosta. Questa sconfitta ci sveglia, bisogna giocare e vincere altrimenti non arriviamo a meta. Drammi non ce ne sono, ma dispiace perché volevamo mantenere l’imbattibilità. Abbiamo giocato 28 partite, vincendone 24 in totale, abbiamo fatto tre pari e una sconfitta. Credo che siamo abbastanza avanti. Se pensiamo di vincere tutte le partite è impossibile”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus