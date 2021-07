Allegri: “Ronaldo è tornato con grande entusiasmo, Dybala ha un affaticamento. E su Pjanic…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, al termine della sfida con il Monza, si è fermato ai microfoni di Mediaset per fare il punto della situazione in casa bianconera. Ecco un estratto delle sue parole:

Su Ronaldo e Dybala

“Ronaldo è tornato con grande entusiasmo e sta bene. Paulo, invece, ha un affaticamento al quadricipite della gamba sinistra. Martedì rientra con la squadra. Dovrebbe esserci a Barcellona”.

Su Kulusevski

“Kulusevski ha buone potenzialità, ma deve migliorare molto in alcune cose. Soprattutto in cattiveria sotto porta. Ci sono situazioni in cui deve essere più concreto”.

Su Fagioli

“L’ho ritrovato bene. Stasera ha fatto un buon secondo tempo, ha giocato molto pulito. È cresciuto tanto, vedremo assieme alla società quale sarà il suo futuro”.

Sul possibile arrivo di Pjanic

“Pjanic? Lo saluto perché abbiamo passato quattro anni importati assieme. Per ora è un giocatore del Barcellona. Poi vedo molto bene Ramsey davanti alla difesa…”.

