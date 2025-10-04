Allegri: “Juventus-Milan è un match straordinariamente bello. Il nostro compito è tornare in Champions”

04/10/2025 | 11:44:28

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani alle 20:45 tra Juventus e Milan. Queste le sue parole:

“Quella di domani sarà una bellissima partita, perché Juventus-Milan è sempre un match straordinariamente bello. Per noi è importante fare un ulteriore passo avanti. Bisognerà essere molto bravi per affrontare al meglio la sosta. Se Juve-Milan è la partita della mia vita? Ho vissuto la settimana normalmente. Ciò che conta domani è la partita: sarà una sfida intensa con tre punti in palio. Affrontiamo una squadra che non ha mai perso, quindi sarà una bella partita da giocare. Ogni volta che vado in panchina è per me un’emozione, e quando si disputano grandi partite, l’emozione è ancora maggiore. Dobbiamo restare concentrati sull’obiettivo finale. Il nostro compito è permettere al Milan di tornare a giocare in Champions.”

Foto: X Milan