Allegri: “Gara più importante per il Milan che per noi. Formazione? Ho tre dubbi”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Milan. Di seguito parte delle sue dichiarazioni.

Sulla partita

“È sempre Juve-Milan che è una delle più importanti se non la più importante del campionato. Dobbiamo fare una bella prestazione perché abbiamo un solo punto in classifica. Loro giocano insieme da anni e hanno acquisito certezze importanti, noi stiamo crescendo e quindi ci fa ben sperare la partita di domani che credo sia più importante per loro che per noi”.

Sulla formazione

“Ho tre dubbi, uno per reparto. Deciderò domani dopo la rifinitura, abbiamo tante partite ed è importante che tutti si sentano partecipi nel gruppo considerati anche i cinque cambi. Tutti devono essere pronti ad aiutare i compagni”.

Su Chiesa

“È uno dei dubbi. Rende molto di più a destra, davanti ha bisogno di giocare con una punta. A sinistra ha delle qualità importanti per entrare dentro il campo e tirare in porta. Sta crescendo ma deve migliorare su altre cose”.

Su De Ligt

“Ha 22 anni, è un giocatore molto bravo. Ma tutte le cose nel calcio quando le vivi con un entusiasmo che ti travolge perdi di lucidità. Quando è arrivato alla Juventus si è parlato di lui come di futuro Pallone d’Oro. Ma ci vuole calma, è arrivato alla Juventus e la maglia della Juventus pesa. Ha qualità importanti ma deve migliorare, Chiellini a 20 anni era come De Ligt, forse peggio… Poi a 27-28 anni è diventato un calciatore serio. C’è un percorso normale, per tutti, per i giocatori come per gli allenatori. Nessuno nasce imparato. Poi ci sono le eccezioni, ma ce n’è una, la normalità è un’altra. E’ un giocatore giovane e bravo, ha qualità importanti e per caratteristiche può restare tanti anni alla Juve, indipendentemente dal fatto che giochi una gara in più o uno in meno”.

