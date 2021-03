Allegri: “Inter squadra matura, da semifinale di Champions. Eriksen? Grande intuizione di Conte”

Massimiliano Allegri, ospite a Sky, ha parlato anche della capolista della Serie A, l’Inter, che al momento ha qualcosa in più della Juventus.

Queste le sue parole: “L’Inter ha qualcosa in più della Juventus? E’ una squadra matura, lavora comunque insieme da quasi 2 anni, poi quest’anno ha aggiunto Hakimi e Vidal, ad una rosa straordinaria. L’Inter è una squadra completa, compatta, per me da semifinale di Champions già oggi. Infatti è un rammarico per loro essere usciti ai gironi, avrebbero potuto fare un grande percorso europeo e credo che lo faranno la prossima stagione”.

Su Eriksen: “E’ un giocatore che mi è sempre piaciuto. E’ chiaro che ha dovuto ambientarsi un pò in Italia, è un calcio diverso rispetto alla Premier. Conte poi è stato bravo ad aspettarlo e ad inserirlo, cambiandogli anche ruolo. Lo ha arretrato di 10 metri e ora Eriksen sta giocando alla grande, ha un piede importante che fa girare la mediana interista”.

Foto: Twitter Juventus