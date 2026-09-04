Allegri: “Inter favorita per lo scudetto, Badiashile sarà convocato. McTominay? Decisione sull’intervento presa insieme”

04/09/2026 | 14:47:50

Il tecnico del Napoli Max Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’Inter: “E’ la vera favorita per lo Scudetto. Noi dobbiamo un attimo essere più attenti, abbiamo concesso i due gol che potevamo evitare, vanno presi ma in modo diverso, gli avversari devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica ma miglioreremo sicuramente. Ma all’inizio le partite sono sempre strane, manca attenzione, ma domani ci sarà più attenzione, così come con l’Arsenal, al di là del risultato finale. Badiashile farà parte dei convocati, sono contento di quello che sto vedendo, speriamo di aver visto bene. Su Scott, non posso far giocare un altro e chiedere le cose che chiedo a lui, ci sarà un altro giocatore, diverso tecnicamente. Nuovo modulo senza McTominay? Non posso chiedere a un altro le stesse cose che fa McTominay, ci sarà un altro giocatore diverso da lui. Con McTominay abbiamo preso questa decisione assieme al ragazzo, ora abbiamo 4 gare contro Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina, ma dopo la sosta, dal 10 ottobre, ci saranno 9 partite importanti in 20-25 giorni, quindi meglio averli fermati ora questi ragazzi per averli a disposizione dopo la sosta”.

foto x napoli