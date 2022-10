Allegri: “Iniziamo ad assomigliare a una squadra. Abbiamo bucato solo una settimana”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, così commentato il successo per 4-0 sull’Empoli: “Stiamo assomigliando di più a una squadra, eravamo partiti bene all’inizio della stagione, abbiamo bucato una settimana che ci costa il ritardo in campionato. Dovevamo dare una conferma alla vittoria di Torino, ma non è stato facile. Nel primo tempo abbiamo sofferto un pochettino, potevamo andare comunque sul 2-0, ma abbiamo rischiato su una palla in uscita. Poi abbiamo aumentato i giri e loro sono calati”.

Foto: Instagram Juventus