Allegri: “Infortuni? Bisogna fare di necessità virtù. Addio di De Bruyne a gennaio? La società farà le sue valutazioni”

23/11/2026 | 20:57:22

Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester City. Queste le sue parole:

“Sappiamo delle difficoltà, perché giochiamo contro una delle squadre più forti d’Europa, nonostante dopo 10 anni di vittorie di Premier e una Champions abbiano cambiato tanti giocatori, hanno un gruppo nuovo. Però hanno delle qualità straordinarie, è sempre una partita di Champions contro una squadra che è tra le favorite per vincerla. Come sempre, ci vorrà ottima tecnica quando avremo la palla e quando non ce l’avremo dovremo fare il meglio possibile per creare le condizioni per contrattaccare il City. La panchina corta? Ho visto i numeri degli infortuni in giro per l’Europa, tante squadre hanno tanti infortunati. Bisogna fare di necessità virtù, sapendo che ci vorrà ancora più predisposizione a fare una partita di squadra. Poi da mercoledì dovremo preparare la partita di campionato, dove siamo indietro perché potevamo avere qualche punto in più. Se temo di perdere De Bruyne a gennaio? Kevin l’ha detto anche lui. Non ci ho parlato perché siamo in piena fase di stagione, entrerà anche la Coppa Italia il 16 dicembre. Una volta che entreremo nella sosta di Natale, il 21 dicembre, la società farà le sue valutazioni. Così come le sta facendo per sistemare la rosa”.

Foto: X Napoli