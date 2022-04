Allegri: “In Italia si bollano come campioni i ragazzi dopo 2-3 partite. Così si bruciano le tappe”

Max Allegri, tecnico della Juve, intervenuto al Festival dei Giovani in corso a Gaeta, organizzato da Noisiamofuturo in partnership con la Luiss, ha parlato dell’utilizzo dei giovani nel calcio italiano: “In Italia da qualche anno a questa parte c’è la tendenza a considerare campioni dei ragazzi dopo 2-3 partite giocate, ma così si bruciano le tappe: a 20 anni un calciatore non può avere la maturità di un 28enne. Le mie vittore più belle? Le vittorie sono tutte belle, ricordo con piacere sia il campionato di Serie C vinto col Sassuolo che il primo scudetto; mentre le sconfitte sono tutte brutte, alcune di più perché ti rimangono i rimpianti di non aver fatto qualcosa diversamente”.

FOTO: Twitter Juve