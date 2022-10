Allegri: “In Champions possiamo ribaltare il risultato, bisogna essere fiduciosi”

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, ha così parlato dell’impegno di martedì in Champions League contro il Benfica: “Stasera era importante vincere perché in campionato siamo indietro e due di fila non le avevamo vinte. Purtroppo bisogna rincorrere in campionato per i punti persi fra Salernitana e Monza. Martedì sarà una partita importante per due motivi: non siamo fuori dalla Champions e non siamo neanche in Europa League. Affronteremo una squadra forte possiamo andare lì e ribaltare il risultato facendo una partita di quelle giuste, bisogna essere fiduciosi”.

Foto: Twitter Juventus