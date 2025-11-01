Allegri: “In bocca al lupo a Spalletti, noi e la Juve lotteremo per il quarto posto. Inter e Napoli favorite per lo scudetto”

01/11/2025 | 13:20:41

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole su Spalletti:

“Posso fare a Luciano un grande in bocca al lupo. A livello di rosa, le due favorite per il campionato sono Inter e Napoli. Però c’è un gruppo di squadre che lottano per i primi 4 posti dove c’è Juve, Milan, Lazio, Atalanta, Bologna, lo stesso Como. Alla fine vincerà la migliore ma non dobbiamo mai perdere di vista l’obiettivo principale: tornare a giocare la Champions. Bisogna fare fatica, lottare, non deprimersi per due pareggi consecutivi, dare continuità. Domani se vinci non sei in Champions e se perdi non sei fuori: è un altro passo che dobbiamo fare per arrivare a marzo e lottare per i primi 4 posti. I primi 6 mesi della stagione sono importanti per creare le basi per il finale di stagione”.

Foto: sito Milan