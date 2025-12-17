Allegri: “Il nostro obiettivo è arrivare in finale. Fofana recuperato, Leao lo valuto nel pomeriggio”

17/12/2025 | 11:28:02

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Supercoppa contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Domani è una partita diversa, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì”.

Come stanno Fofana e Leao? “Per quanto riguarda la loro condizioni. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi”.

Ci dobbiamo aspettare dei cambiamenti tattici? “Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Saelemaekers è quello che fa variare la disposizione. Abbiamo recuperato Athekame e Jashari, perché ci servono energie nuove visto che abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori”.

Quali differenze ci saranno rispetto alla gara di campionato? “Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità”.

