Allegri: “Il Napoli è una squadra vincente, servirà arrivare bene a marzo. Mai avuti contatti per la Nazionale”

14/07/2026 | 11:46:08

Max Allegri si è presentato in conferenza stampa da nuovo allenatore del Napoli, le prime parole: “Il Napoli di De Laurentiis è una squadra vincente. È la seconda volta che ereditò una squadra di Conte. Ho fortuna. Creiamo le basi per arrivare bene a marzo, vogliamo fare questo e capire cosa avremo fatto fin lì. Mai avuto contatti con Figc per la Nazionale“.

foto x napoli