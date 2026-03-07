Allegri: “Il mio futuro? Io sto bene al Milan. Lotta scudetto riaperta con una vittoria? Nel calcio non si sa mai”

07/03/2026 | 12:19:56

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Dove dovremo stare più attenti? L’Inter segna in tanti modi, dipenderà se ci sarà Dumfries. Sicuramente hanno tante soluzioni per fare gol, ma anche noi abbiamo qualità. Il mio futuro? Io sto bene al Milan, sono contento e abbiamo iniziato un percorso a luglio. Finché non abbiamo raggiunto l’obiettivo, però, dovremo stare sul presente. Leao ha detto che è una partita da vita o morte? Rafa ne ha parlato calcisticamente, vanno accettate. Non diamo troppo peso alle parole. L’Inter sono 6 anni che lotta per i primi due posti, ha vinto campionati e giocato finali di Champions. Ed è la squadra più forte del campionato. Se una vittoria potrebbe riaprire la lotta scudetto? Nel calcio non si sa mai, intanto ci mancano cinque vittorie per la Champions. Cerchiamo di fare risultati che è la cosa più importante”.

Foto: X Milan