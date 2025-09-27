Allegri: “Il Milan l’anno prossimo deve giocare la Champions. Estupinan? È un ottimo giocatore, sta crescendo”

27/09/2025 | 12:29:08

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha parlato dei dubbi sulle condizioni fisiche della squadra:

“Di dubbi per domani ne ho abbastanza; speriamo di risolverli entro domani sera, altrimenti sarà un problema. La partita di martedì ha confermato che De Winter, Athekame e Nkunku hanno fatto bene. C’è un gruppo di ragazzi che sta diventando squadra. Tutti dobbiamo avere un obiettivo, e l’obiettivo personale deve essere messo al servizio della squadra per poi arrivare all’obiettivo finale, che è comune: fare in modo che il Milan l’anno prossimo giochi in Champions. Cosa chiedo ai miei centrocampisti? La cosa importante che ha fatto la società è stato l’arrivo di Rabiot, che ha alzato il livello del gruppo. Ho sei centrocampisti molto bravi; Modric, in particolare, è un giocatore che in Serie A non si vedeva più… Sicuramente sono giocatori affidabili”.

Su Estupiñán:

“È un ottimo giocatore e sta crescendo. Un grande professionista; sono molto contento di averlo a disposizione. Nelle ultime partite è migliorato sia a livello fisico sia tecnico”.

FOTO: X Milan