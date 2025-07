Allegri: “Il Milan è propositivo e ha alzato il livello di sofferenza. Leao? E’ straordinario e sta crescendo”

26/07/2025 | 16:17:10

Il tecnico del Milan Max Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sul Liverpool: “Leao ha fatto molto bene da centravanti, così come tutta la squadra che sta lavorando bene in questa pre season. La cosa più bella e più importante di cui sono contento di questi primi 20 giorni di lavoro è che la squadra ha un atteggiamento propositivo, ha alzato di molto il livello di sofferenza e questo fa sì che quando abbiamo la palla cerchiamo di giocare, quando non ce l’abbiamo tutti insieme si difende da squadra molto bene. Per quanto riguarda Leao è un giocatore forte, ha qualità straordinarie, credo che stia crescendo, è nell’età matura per poter fare una stagione importante”.

FOTO: X Milan