Allegri: “Il litigio con Ibrahimovic? In questo momento bisogna essere concentrati sulla partita di domani”

16/05/2026 | 15:35:57

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Se ho litigato con Ibrahimovic? Io sono abituato ad avere un rapporto professionale con tutti i dirigenti. All’interno delle riunioni, ci sono dei confronti in cui si è d’accordo o non d’accordo. Ma in questo momento bisogna essere concentrati sulla gara di domani. Le parole di Cardinale? Mi hanno fatto piacere. Ci avevo parlato recentemente e gli ho dato il mio punto di vista su quello che potrebbe essere il futuro del Milan”.

Foto: X Milan