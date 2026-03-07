Allegri: “Il derby è sempre una partita speciale. Loftus-Cheek, Gabbia e Gimenez non ci saranno, Bartesaghi si è allenato”

07/03/2026 | 12:08:18

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Inter. Queste le sue parole:

“I miei pensieri sul derby? Il derby è sempre una partita speciale, bella da giocare e da vivere. Sarà una bellissima serata di sport dove si affrontano le prime due del campionato. I tre punti valgono domenica come alla prossima giornata. Affronteremo una squadra forte, cercheremo di fare risultato. L’unica cosa che bisogna fare è giocare, viverla e poi vedremo come finirà. Nel post-partita vedremo se saremo ancora a -10 oppure a -7 o a -13. Sicuramente deve essere chiaro che 57 punti non sono sufficienti per tornare in Champions. Chi insegue sta correndo, noi abbiamo ancora un calendario difficile: pensiamone una alla volta. Gli infortunati? Stiamo tutti bene tranne Loftus-Cheek, Gabbia e Gimenez. Ieri Bartesaghi ha fatto allenamento: deciderò domani se giocherà lui o Estupinan”.

