Allegri, il corto muso per ripartire alla grande

Ieri sera, contro lo Zenit in Champions League, è arrivata la sesta vittoria consecutiva della Juventus. La quarta per 1-0. Dopo un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative, Massimiliano Allegri ha saputo ritrovare quell’equilibrio necessario per macinare successi. E non importa come. Il suo famoso equilibrio, che in quel di Torino gli ha fruttato 5 scudetti 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane, sta portando nuovamente i propri frutti. Se le prestazioni possono non lasciare completamente soddisfatti, il cosiddetto corto muso è una teoria che non sbaglia mai. Per fortuna della Vecchia Signora, è entrata nella mente dei giocatori bianconeri. Bentornato corto muso, bentornato Max.

Foto: Twitter Juventus