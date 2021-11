Allegri: “Il Chelsea cambia le sue caratteristiche con Lukaku in campo. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa”

Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa che porta alla sfida contro il Chelsea. Ecco le parole del tecnico bianconero: “Domani ci giochiamo il primo posto contro una squadra in testa al campionato, l’anno scorso ha vinto la Champions. Con Lukaku sviluppano le caratteristiche in maniera diversa, senza Lukaku hanno meno punti di riferimento e più contropiedisti. Per noi è un test importante. Lukaku è un punto di riferimento, è una boa, senza di lui esprimono velocità. Se c’è lui bisogna difendere in un modo, se non c’è lui in un altro modo“.

Sugli attaccanti: “Cristiano ovunque sia stato è sempre stato capocannoniere. Noi abbiamo tanti attaccanti che possono fare gol ma in questo momento non li stiamo trovando, sicuramente li troveremo“. Sulle squadre piccole: “Serve questo passaggio, bisogna essere più bravi con le piccole e avere serenità senza fretta nel cercare il risultato. Sabato a Roma dovevamo fare più gol e invece ne abbiamo fatti due su rigore. I presupposti per creare le azioni ci sono, andrà a migliorare sicuramente questa cosa“.

Foto: Twitter Juventus