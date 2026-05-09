Allegri: “I tifosi? Ci sono sempre stati vicini. Ci stanno mancando un po’ i risultati, ma sta a noi invertire la tendenza”

09/05/2026 | 12:16:12

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Se domani sera abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi più che mai? Fino ad ora c’è solo da ringraziare i tifosi: ci sono sempre stati vicini, lo stadio è sempre stato pieno, abbiamo sempre sentito il loro supporto. E lo saranno anche domani sera, in un momento decisivo della stagione, in una partita complicata. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, ma domani dobbiamo cercare di tornare alla vittoria. Se mi sono dato una spiegazione sulla partita contro il Sassuolo? In questo momento la condizione atletica è quella, ciò che conta è l’aspetto mentale, la voglia, la condizione. Non bisogna perdere l’entusiasmo perché siamo in piena lotta per la Champions. Che clima extra Milanello ho respirato in settimana? A Milanello abbiamo lavorato bene, come tutto l’anno direi. Ci stanno mancando un po’ i risultati, ma sta a noi invertire la tendenza. Solo noi possiamo farlo. Gimenez più con Pulisic o Leao? O con Nkunku… Se ci sarà Gimenez, ci saranno uno o due che gli gireranno attorno”.

Foto: X Milan