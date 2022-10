Allegri: “I momenti di difficoltà della Juve vengono elevati alla massima potenza”

“La Juventus e Massimiliano Allegri hanno la sensazione di essere accerchiati?”. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Lecce, Massimiliano Allegri ha così risposto alla domanda “Accerchiati no, è un momento di difficoltà… La Juventus è unica per questo, i momenti di difficoltà vengono elevati alla massima potenza. Noi dobbiamo essere bravi a rovesciare questa situazione, ma non succederà con una sola partita. Ho un gruppo di ragazzi con valori importanti, sono certo che domani faremo una bella prestazione”.

Foto: Allegri Instagram