Allegri: “I marinai in tempesta trovano sempre la via d’uscita”

Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo il successo contro il Chelsea di Tuchel: “Di solito i marinai quando sono in tempesta trovano sempre la via d’uscita: ottima partita contro i Campioni d’Europa. Tecnicamente si poteva giocare meglio ma abbiamo sofferto poco e un paio di contropiedi li abbiamo anche sbagliati. Due partite, sei punti, zero gol subiti quindi un altro passo verso la qualificazione, un bel passo in avanti”.

Foto: Twitter Juventus