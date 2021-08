Allegri: “I gol non mi preoccupano, è più importante subirne di meno”

Conferenza stampa di vigilia molto attesa, in casa Juve. Massimiliano Allegri ha annunciato la partenza di Cr7 ma si è soffermato anche sul valore della rosa nonostante la perdita di Ronaldo. Ecco le dichiarazioni del tecnico: “I ragazzi sono già tutti responsabili ma la differenza la farà arrivare all’equilibrio mentale giusto che ci permetterà di gestire le partite nei momenti come quelli che ci sono capitati a Udine: sono stato contento della prestazione, ma sono dispiaciuto perché siamo finiti sulla casella imprevisto e non abbiamo saputo reagire”.

Poi aggiunge: “Sono incuriosito da vedere come giocherà la squadra domani e poi come migliorerà nel tempo. Gli alibi sono per i perdenti e per i deboli, noi dobbiamo ripartire facendo meglio che a Udine. I gol non mi preoccupano, possono arrivare da tanti, la squadra li ha nelle gambe, è più importante subirne di meno: nelle ultime due partite, tra l’amichevole con Atalanta e il campionato, abbiamo fatto 5 gol e ne abbiamo subiti 3. In Serie A vince chi ha la miglior differenza reti”.

Foto: Twitter Juve