Allegri: “I giovani se sono bravi giocano, faccio scelte in base alle partite”

Allegri intervenuto in conferenza stampa alle 14.00 pre Juventus-Spezia ha speso parole anche sui giocatori più giovani della sua squadra, l’allenatore toscano ha le idee chiare: “Chiamiamoli calciatori, non giovani. I giovani sono una questione anagrafica. Miretti ha fatto una buona partita, poi capiterà che avrà bisogno di recuperare. C’è una componente psicologica, emotiva. Se sono bravi giocano, li faccio giocare, se non sono bravi non giocano. La Juventus deve puntare a vincere. Io faccio scelte in base alle partite, indipendentemente se uno ha 18 o 35 anni”.

Foto: Twitter Juventus