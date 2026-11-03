Allegri: “Hojlund è sfebbrato, su De Bruyne vediamo. Contro il City è proibitiva, ce la giochiamo con Viking, Sabah e Brugge”

03/11/2026 | 17:51:58

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la sfida contro il Porto, in programma mercoledì alle 21:00.

Su Hojlund e De Bruyne: “Hojlund è sfebbrato. Per quanto riguarda De Bruyne, oggi faremo allenamento e vedremo se sarà a disposizione per domani”.

Sull’ultima spiaggia: “Domani non è l’ultima spiaggia. Con 10 punti si va ai playoff e con il Porto è una partita importante. Contro il Manchester City è una partita importante ma quasi proibitiva. Noi il passaggio del turno ce lo giochiamo con Club Brugge, Viking e Sabah”.

Sulla paura di ripetere l’annata del decimo posto: “In questo momento c’è da fare, non da dire. Non abbiamo ancora vinto due partite di fila in campionato. Recupereremo gli infortunati dopo la sosta e cercheremo di invertire la rotta”.

Sul Porto e Farioli: “Il Porto in casa è molto aggressivo, ha giocatori tecnici, fisici e di buon valore. Quando avremo la palla dovremo essere bravi tecnicamente e quando non l’avremo bisognerà difendere bene, cosa che quest’anno abbiamo fatto male. Io credo che Farioli abbia fatto già buoni risultati, sia in Olanda che in Portogallo. Ha davanti a sé una carriera molto importante”.

Foto: YouTube Napoli