Allegri: “Hojlund? Credo che abbia fatto un’ottima partita. Il match con il City? È importante ma bisogna sistemare il campionato”

21/11/2026 | 23:31:18

Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Torino. Queste le sue parole:

“Vincere le partite non è facile, è servito vincere in sofferenza, poi bisogna fare meglio in certe situazioni, come alla fine quando si poteva cambiare meglio da un lato all’altro. Hojlund? Credo che abbia fatto un’ottima partita e si sia messo a disposizione della squadra. La squadra fino ad ora ha fatto buone partite, creando molto, sicuramente è mancata cattiveria nel difendere, cosa che si è vista stasera. Hojlund si è creato diverse chance, ha fatto gol in nazionale ma è stato utile anche a noi. L’importanza del match con il City? Bisogna essere molto realisti: è importante, ma il passaggio di turno in Champions ce lo giochiamo nelle ultime tre partite. Martedì cerchiamo di fare risultato, ma sappiamo che bisogna sistemare il campionato, la Champions è da sistemare nelle ultime 3, se saremo bravi”.

Foto: X Napoli