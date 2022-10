Allegri: “Ho una squadra straordinaria che non molla una virgola”

Intervenuto in conferenza, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League: “Si cade per rialzarsi, anche io avrei voluto almeno giocare l’ultima col PSG a costringere il Benfica a vincere fuori. La realtà è questa, concentriamoci sul futuro. Ho una squadra di ragazzi straordinari che non mollano una virgola, il calcio diventa una prova a volte quando hai delle sconfitte. La prima parte di stagione è stata più difficile di quanto previsto ma abbiamo venti giorni per far bene, poi alla sosta recupereremo quasi tutti i giocatori“.

Foto: Twitter Juve