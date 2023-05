Allegri: “Ho un contratto di altri due anni, resto al 100%. Ma io decido per me e non per gli altri”

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato anche del futuro: “Ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto riguarda la mia scelta, poi io decido per me e non per gli altri”.

Sul Siviglia: “Dopo la partita bisognerebbe stare zitti. A caldo dopo la partita si dicono cose che non si pensano. Noi a Siviglia abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Andare a Siviglia e fare 6/7 palle gol non è facile, poi però siamo stati imprecisi”.

Sui singoli: “A Siviglia abbiamo giocato per 120 minuti quindi arriviamo dopo una grande fatica. Avevamo Vlahovic febbricitante e Rabiot acciaccato. Non abbiamo Cuadrado e Danilo. Diversi però a Siviglia non hanno giocato quindi potrebbero giocare domani per fare una partita importante. L’Empoli è una squadra brillante che crea e non ha pensieri”.

Foto: allegri-twitter-juve