Allegri: “Ho ereditato una buona squadra. Non pensiamo al Napoli e all’Inter, ma a vincere domani”

23/10/2025 | 12:24:07

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa. Queste le sue parole:

“Pressioni nel giocare per primi e da primi in classifica? Sarà una partita complicata perché il Pisa, tranne a Bologna, ha sempre lottato e reso difficili gli incontri. Si tratta di una squadra fisica, dobbiamo affrontarla nel modo giusto. E poi dobbiamo invertire il trend con le neopromosse dopo la sconfitta con la Cremonese. Se mi aspettavo il Milan già primo in classifica? Non è che mi aspettavo di essere primo, so solo che lavoriamo tutti i giorni e che ho ereditato una buona squadra. Siamo solo all’inizio e dobbiamo continuare così. Vincere per garantire una prima “fuga”? Vincere non è facile. Faremmo un altro passo in avanti piano piano alla quota che ci garantirebbe l’accesso in Champions: questo è il nostro obiettivo. Servono minimo 74 punti. Non pensiamo al Napoli e all’Inter, pensiamo a vincere domani”.

