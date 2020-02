Allegri: “Ho ancora tre mesi di ferie, torno presto. Klopp è il migliore”

Max Allegri ha rilasciato un’intervista e AFP.com e ha parlato anche del suo futuro: “La prossima estate devo tornare. Altrimenti mi abituerò troppo ad essere in vacanza e non lavorerò mai più. Ho ancora altri tre mesi di ferie. Il Psg? Non parlerò del mio futuro, perché non c’è nulla di cui parlare. Chi è il migliore allenatore in questo momento? Klopp. Da quando ha lasciato il Borussia Dortmund per andare al Liverpool ha fatto passi da gigante”.

Foto: Twitter Juventus