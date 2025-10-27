Allegri: “Gli arbitri sono giovani, vedrete che tutto si sistemerà. Modric? Più sta in campo, meglio è per tutti”

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Il problema della classe arbitrale? Arbitrare è difficile, soprattutto in questo calcio in cui la velocità è pazzesca. Il VAR ha migliorato tantissime cose. Poi, quando quelle cose diventano soggettive, si creano delle discussioni, perché per me è giusto e per un altro no. Gli arbitri sono giovani, sono bravi e devono fare esperienza. Vedete che tutto si sistemerà. Come gestire Modric? Luka è molto bravo nella sua gestione. Poi è talmente bravo a giocare in questo nuovo ruolo. Più sta in campo, meglio è: per tutti, anche per gli spettatori”.

Foto: sito Milan