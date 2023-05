Allegri: “Gioca Perin. Bremer sta bene. Pogba? Sta crescendo di condizione. Conto molto su Kean”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “Gioca Perin. Bremer è a posto, Rabiot come gli altri che han giocato ha fatto differenziato e domani sicuramente sarà a disposizione. Quella di domani è la partita più importante”.

Come verrà gestito Pogba? “Sta crescendo, di condizione, ha fatto 25 minuti bene. Quando le partite diventano vicino all’area, nella metà campo avversaria, diventa straordinario. Ha bisogno di giocare per trovare la condizione, l’importante è che sia a disposizione. Giocando ogni 3 giorni è difficile che riesca a recuperare per l’intera partita”.

Su Kean: “Sta molto bene, purtroppo nel momento migliore ha fatto quell’ingenuità a Roma, poi si è infortunato e ha perso un po’ di tempo. Lui è una risorsa su cui conto molto”.

La sensazione di giocare contro tutto e tutti vi dà energie? “Sì, il fatto di aver fare una cosa importante dopo un’annata così… Poi noi non ci siamo mai lamentati, dobbiamo pensare al campo altrimenti perdiamo energie importanti”.

Foto: twitter Juventus