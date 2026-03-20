Allegri: “Gimenez sta bene e sarà convocato. Modric al Milan anche il prossimo anno? Dipende da lui”

20/03/2026 | 12:15:03

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Queste le sue parole:

“Il legame di Modric con il Milan? Luka ha portato il suo esempio, a livello umano e professionale. È un esempio per tutti. Vedere uno come lui giocare con questa passione per il calcio è incredibile. E questo crea entusiasmo al gruppo. Gimenez? Sta bene e sarà convocato. Corsa scudetto definitivamente chiusa? L’Inter ha tanti punti di vantaggio e hanno il destino nelle loro mani, come noi lo abbiamo per la Champions. Poi l’aritmetica ci dirà quando le cose saranno chiuse. Se mi aspettavo più gol dalla coppia Leao-Pulisic? Leao-Pulisic hanno avuto infortuni, uno ha saltato la preparazione, l’altro no ma è stato due mesi fuori. Ora ci sono gli ultimi due mesi determinanti. Stanno entrambi meglio. Pulisic a Roma a fatto una bella prova sul piano fisico, gli è mancata un po’ di precisione. Leao di gol ne ha fatti 9 e può salire in doppia cifra. Senza dimenticar gli altri. Ne abbiamo tanti e tutti devono darsi una sveglia. Modric nel Milan anche il prossimo anno? Dipende da lui, ora lasciamolo divertire”.

Foto: X Milan