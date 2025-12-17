Allegri: “Gimenez si opera domani mattina. Fullkrug? Il nostro obiettivo è recuperare gli infortunati, poi si vedrà”

17/12/2025 | 11:37:52

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa anche delle condizioni di Gimenez e del possibile sostituto.

Queste le sue parole: “Qual è la condizione di Gimenez? Fullkrug è un’opzione? “Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori infortunati e metterli a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società”

Cosa l’ha colpita del Napoli? “Sono stati molto aggressivi nelle gare con Juve e Roma. Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente”.

Foto: sito Milan