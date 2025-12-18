Allegri: “Gimenez? Non conosciamo i tempi di recupero. Milan-Como in Australia speriamo sia un’apripista”

18/12/2025 | 19:39:02

Allegri ha parlato a Sportmediaset prima di Napoli-Milan: “Gioca Jashari che ha fatto molto bene in Coppa Italia. Bartesaghi ha un flessore che non stava benissimo l’altro giorno, Estupinan sta bene: avevamo bisogno di un po’ di nuove energie fische e mentali. Il mercato del Milan è di recuperare in pieno i giocatori a disposizione. Gimenez ha sostenuto questo piccolo intervento, non ci sono stati ancora comunicati i tempi di recupero. Speriamo di arrivare in finale stasera, sarebbe un bell’obiettivo, altrimenti ci concentrermo sul campionato. Nkunku? Ha una tecnica straordinaria, lavora per la squadra, si sta inserendo. Ho piena fiducia in lui come ce l’abbiamo tutti. Milan-Como? Non so ancora niente. Spero che sia un’apripista a quello che sarà il futuro del calcio italiano e spero che non sia solo un caso isolato. Altrimenti sarebbe un problema”.

foto x milan