Allegri: “Gimenez? Magari domani si sblocca. Il Lecce vorrà fare l’impresa a San Siro”

22/09/2025 | 17:20:11

Il tecnico del Milan Max Allegri ha parlato ai canali ufficiali rossoneri della partita contro il Lecce: “Dobbiamo avere l’approccio giusto, con grande rispetto del Lecce che è una squadra che gioca e che domani avrà zero pressione addosso. Domani bisognerà essere bravi nell’approccio e nel portare a casa un’altra vittoria. Che squadra è il Lecce? Una squadra che vorrà passare il turno, vorrà fare un’impresa a San Siro, sta a noi avere l’approccio giusto, dobbiamo dimenticare quello che è successo in campionato in positivo. Al campionato ci penseremo da mercoledì. A prescindere da chi gioca, domani scenderà in campo la miglior formazione possibile per affrontare il Lecce. È un obiettivo nostro, di tutti, Oggi valuterò le condizioni di tutti e domani sceglierò. Ha fatto buone prestazioni, ha avuto occasioni da gol, in questo momento non ha ancora fatto gol magari domani potrà farli. Del campionato torneremo a parlarne da mercoledì, domani abbiamo una partita da vincere. È importante per noi, perché comunque dobbiamo andare avanti e giocare gli ottavi. Non sarà semplice, oltretutto abbiamo solo 90′ per portarla a casa, non dobbiamo arrivare alla lotteria dei rigori perché lì può succedere di tutto”.

FOTO: X Milan