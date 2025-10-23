Allegri: “Leao può fare sia la prima che la seconda punta. Gimenez? Lo vedo più tranquillo, il gol arriverà”

23/10/2025 | 13:30:44

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa. Queste le sue parole:

“Leao prima punta? Contro la Fiorentina ha segnato da posizione centrale, se lui gioca lì è più nel vivo del gioco e può risultare più pericoloso. Per me può fare sia la prima che la seconda punta, può accoppiarsi sia con Gimenez, che con Pulisic che con Nkunku. Gimenez? Lo vedo più tranquillo, si sta allenando bene. È arrivato in ritardo di condizione e sta crescendo. Ha avuto ottime occasioni e ha giocato bene sia con la Fiorentina che con la Juve. È in crescita, il gol arriverà”.

