Allegri: “Gimenez ha giocato da uomo squadra, era stanco ma i gol arriveranno”

14/09/2025 | 23:57:15

Max Allegri ha commentato in conferenza stampa la vittoria contro il Bologna: “Santiago ha giocato da uomo squadra. L’ultima palla che ha avuto era un po’ stanco, poco lucido, ma deve stare tranquillo perché i gol li farà. Credo abbia fatto la miglior partita da quando sono arrivato io. Noi davanti all’Inter? Siamo solo alla terza giornata. Il campionato si allungherà dopo la sosta di ottobre. Ci sono partite che vanno in un modo, altre in un altro. Quando il Bologna ha attaccato, siamo stati attenti a non disunirci. Ma non ci si deve esaltare. Un passettino alla volta”.

FOTO: X Milan