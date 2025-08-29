Allegri: “Gara positiva, siamo stati pazienti. Nkunku porta qualità. Mercato? Lo fa il club”

29/08/2025 | 23:32:32

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa del Lecce.

Queste le sue parole: “A Lecce è sempre difficile giocare e vincere, abbiamo fatto una buona partita a livello tecnico anche se nella fase difensiva dovevamo fare meglio. Oggi era importante vincere per muovere la classifica e cancellare gli errori difensivi contro la Cremonese”.

Le è piaciuto di più il Milan questa sera? “La maglia del Milan non ti fa vincere le partite, bisogna giocare con grande intensità. Stasera abbiamo avuto pazienza ed è positivo, quando la palla non ce l’abbiamo noi non bisogna aprirsi come è successo con la Cremonese”.

Su Nkunku? “E’ un giocatore di grande qualità, davanti abbiamo ottimi giocatori, l’importante è trovare i giusti equilibri”.

Quando hai deciso di cambiare il sistema di gioco? “Non è che ho deciso. Invece che giocare con due davanti ho preferito metterne uno più a metà campo così da averne 4. Con questo modulo qui copriamo bene il campo ed abbiamo più equilibrio. Dobbiamo trovare sicurezza e questa la so trova non prendendo gol per più partite”.

Su Musa: “Non ne abbiamo parlato, c’era una partita importante e non bisogna spendere energie per il mercato. Per il bene di tutti era giusto pensare solo alla partita, domani la società penserà al da farsi per riportare il Milan a essere competitivo”.

Perché fare lo scambio Dovbyk-Gimenez? Hai parlato con lui? “No, non ci ho parlato per gli stessi motivi detti prima”.

Foto: sito Milan