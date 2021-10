Allegri: “Gara non decisiva, era più importante quella con la Roma. Dybala? Ci sarà”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa in vista del big match di domani sera contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulle condizioni della squadra

“Lo vediamo domani sera, tutto dipende dalla partita che giocheremo. Sarà una bellissima serata soprattutto perché ci saranno attorno ai 60mila spettatori, tante aspettative da parte di tutti. Sarà una bella partita fra due squadre importanti, l’Inter secondo me è ancora la favorita per vincere lo scudetto. Un test importante contro una squadra forte”.

Sulla partita

“Secondo me no, permetterebbe a noi di allungare la striscia di risultati. Ai fini della classifica era molto più decisiva quella con la Roma. Non possiamo pensare che in una partita vinciamo o perdiamo il campionato”.

Su Dybala

“Sarà a disposizione, sta bene e ha fatto due allenamenti con la squadra. Siamo quasi al completo come disponibilità, è importante perché ho bisogno di tutti come successo in Russia dove chi è entrato è stato decisivo”.

Foto: Twitter Juventus