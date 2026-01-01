Allegri: “Gabbia domani in panchina, Nkunku out. Leao ristabilito ma non so quanto può giocare”

01/01/2026 | 17:16:36

Allegri ha parlato in conferenza stampa la partita contro il Cagliari: “Domani è una partita complicata come tutte, ma domani ancora di più. È la prima dell’anno. A Udine ho detto che era una partita molto importante, domani ha lo stesso valore. La classifica si sta delineando, domani dobbiamo essere bravi a fare un altro passettino in avanti per rimanere tra le prime quattro. Da qui al 15 febbraio abbiamo 8 partite, 6 trasferte e solo 2 in casa. Abbiamo bisogno di tutti, dobbiamo fare passettini per arrivare al post Pisa nelle migliori condizioni. L’importante è avere tutti a disposizione. Domani Gabbia chiamiamolo recuperato, verrà in panchina con la squadra. Nkunku non sarà a disposizione, persiste il problema alla caviglia. Leao è completamente ristabilito, ma è un mese che non gioca e vediamo fino quando può rimanere in campo. Pulisic fino a ieri ha lavorato a parte, vediamo come starà domani. Pavlovic viene con noi ma ha avuto un attacco febbrile e vediamo come sta domani”.

Foto: X Milan