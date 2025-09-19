Allegri: “Gabbia capitano. Modric? È un piacere vederlo giocare”

19/09/2025 | 14:00:28

In conferenza stampa, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato di chi sarà capitano nella gara di domani e si è espresso sulle prestazioni di Modric. Queste le parole:

“Al 99% sarà Gabbia, così sapete pure uno che gioca (ride, ndr). Modric in una classifica dei campioni che ho allenato? Sono stato fortunato, ne ho allenati tanti. Modric è un Pallone d’Oro, non c’è bisogno di dire di più. È un piacere vederlo giocare. È un uomo che, con grande disponibilità, si mette a disposizione del gruppo.”

FOTO: X Milan