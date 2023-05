Allegri: “Futuro? Arriviamo bene al 4 giugno. Poi deciderà la società”

Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa, ha parlato anche del suo futuro e di quello del club.

Queste le sue parole: “In questo momento qui bisogna pensare ad arrivare al 4 giugno nelle migliori condizioni. Poi per le altre decisioni… Sono della società su quello che sarà il futuro, direttore sportivo e giocatori. Son tutte cose che riguardano la società”.

Pensa di poter recuperare Bonucci per l’eventuale finale di Europa League e quanto questi infortuni ripetuti lo avvicinato al ritiro?

“La fine della carriera spetta singolarmente a ognuno. Leo è un ragazzo intelligente e sceglierà per il suo futuro, però l’altro giorno ha raggiunto un traguardo storico e in pochi l’hanno fatto. Sono orgoglioso e contento di aver lavorato con lui per tanti anni, anche con battibecchi ma in questi anni è stato un giocatore straordinario. Ha avuto questi acciacchi ma è stato sempre presente, è un giocatore che quando gli viene chiesto di giocare in condizioni in cui non sta bene si è sempre messo a disposizione per la squadra. Per la finale vediamo, hanno dato 15-20 giorni di prognosi quindi siamo al limite. Vediamo”.

Foto: twitter Juve