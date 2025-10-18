Allegri: “Fuori Rabiot e Pulisic. Anche Estupinian e Jashari. Nkunku in dubbio. Saelemaekers ok”

18/10/2025 | 12:33:03

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Ieri primo allenamento tutti insieme. I ragazzi stanno bene. Le partite dopo la sosta sono sempre un po’ una incognita, perché bisogna rimettere subito la testa e la concentrazione sul campionato. Inizia un nuovo ciclo di cinque partite: bisognerà essere bravi a fare una partita molto attenta contro una squadra che, a prescindere dalla classifica, ha fatto buone prestazione e ha ottime qualità. Domani opportunità per fare un altro passettino in avanti”.

Bollettino medico “Leao ha fatto una buona settimana, intensa di allenamento; doveva riacquistare una condizione buona e credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti. Rafa ha qualità importanti e sono contento che sia tornato ad avere una condizione buona. Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic: difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta. Estupinan non ci sarà domani. Da valutare Nkunku: non riesce a mettere la scarpa bene e quindi valutiamo tra oggi e domani. Jashari fuori. Saelemaekers disponibile. Abbiamo un numero di giocatori sufficiente per fare la partita di domani. Gli infortuni fanno parte della stagione, bisogna essere bravi a capire il momento ed è uno stimolo in più per fare di più”.

Foto: sito Milan