Allegri: “Fullkrug e Pavlovic domani non ci saranno, possono tornare entrambi con la Roma”

14/01/2026 | 12:16:00

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como. Queste le sue parole:

“Se i punti che abbiamo sono meritati? Sì, sono quelli che abbiamo meritato: poi con chi li abbiamo fatti non cambia. Sono una buona base, ma pensiamo alle prossime 19 partite per fare punti per rimanere tra le prime quattro. Bisogna riprendere ad essere più cattivi all’interno della partita, perché ci sono momenti in cui siamo un po’ fragili sia in fase difensiva che offensiva. Dobbiamo essere più precisi tecnicamente, perché siamo una squadra forte. Gli indisponibili? Fullkrug e Pavlovic domani fuori: il tedesco può tornare per la Roma, come Pavlovic”.

Foto: X Milan