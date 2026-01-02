Allegri: “Fullkrug è entrato molto bene. Siamo cresciuti e maturati, buona ripresa”

Allegri ha parlato a Dazn dopo Cagliari-Milan: “Diciamo che Fullkrug è entrato molto bene, ma non avevo dubbi perché è arrivato al Milan con tanto entusiasmo e tanta voglia, stasera sui colpi di testa e sul proteggere la palla è stato molto utile. Non si scopre ora, è molto bravo. È arrivato da poco ma si è inserito molto bene. Stiamo lavorando bene, ho un gruppo di giocatori bravi tecnicamente con qualità fisiche straordinarie. Bisogna migliorare in situazioni di campo e di partita. Intanto nelle ultime due partite non abbiamo subito gol e siamo stati molto più ordinati. Questa direi è una crescita a livello mentale di maturità della squadra, ma bisogna ancora crescere molto. Nel secondo tempo siamo entrati meglio e abbiamo attaccato meglio la profondità. Poi Fofana ha fatto una bella giocata, credo sia stato il primo controllo della partita dopo 50 minuti, dove ha controllato una palla in avanti tra le linee. Invece nel primo tempo andavamo tra le linee e poi tornavamo indietro. Invece quando andiamo tra le linee bisogna andare in avanti e Fofana è stato molto bravo”.

